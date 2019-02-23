2019/02/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس صدت قوة من الجيش العراقي، السبت، هجوما شنه تنظيم داعش غرب الموصل، أسفر عن مقتل 7 عناصر من التنظيم.وقال مصدر عسكري، اليوم، في تصريحات صحفية تابعها “ناس” (23 شباط 2019) إن “قوة من الجيش صدت اليوم هجوماً شنه عناصر تنظيم “داعش” تسللوا إلى منطقة الجزيرة 120 كم غربي الموصل محاولين السيطرة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يصد هجوما لداعش غرب الموصل ويقتل 7 من عناصر التنظيم) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يصد هجوما لداعش غرب الموصل ويقتل 7 من عناصر التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).