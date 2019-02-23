موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لتسليح المعارضة في فنزويلا

2019/02/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو – اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ببحث كيفية تسليح المعارضة في فنزويلا وزعمت أن واشنطن

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