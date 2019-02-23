2019/02/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينا حلمي* “المهم في التقدم الاقتصادي ليس التقدم على مستوى الناتج المحلى الإجمالي فقط ولكن الأهم هو الانجاز في مجال السياسات الاجتماعية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل: مسيرة التحول من حافة الإفلاس إلى أكبر الاقتصاديات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل: مسيرة التحول من حافة الإفلاس إلى أكبر الاقتصاديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).