بيرنلي يهزم توتنهام ويُقلص حظوظه في المنافسة على البريميرليج

2019/02/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر وجه بيرنلي ضربة قوية لضيفه توتنهام في حظوظه بالمنافسة على لقب البريميرليج، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف اليوم السبت.المباراة التي جمعت بين الثنائي بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، كانت تمثل الكثير في صراعه للمنافسة على البطولة.

توتنهام خاض اللقاء بالعناصر الضاربة، حيث اعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على 3 مدافعين بالخط الخلفي.

مانشستر يونايتد وليفربول..



القمة التي سينقسم حولها جماهير الكبار اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

وشهد تواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وبجواره الدنماركي كريستيان إريكسن وموسى سيسوكو.

الظهور الأهم كان للإنجليزي هاري كين العائد مجدداً من إصابة طويلة، أبعدته عن المباريات منذ منتصف يناير الماضي.

بيرنلي نجح في افتتاح التسجيل حيث أحرز هدفه الأول عن طريق كريس وود في الدقيقة 57.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019كين لم ينتظراً كثيراً ليترك بصمته، حيث سجل هدف التعادل بعدها بـ8 دقائق فقط.

الهدف يعتبر هو العاشر لكين من أصل 15 سجلهم توتنهام هذا الموسم خارج أرض فريقه.

صلاح بقميص الشياطين وكابوس مورينيو - ماذا لو وافق كلوب على عرض مانشستر يونايتد؟

ورفع أيضاً رصيده إلى 64 هدف في آخر 81 لقاء لعبه خارج أرض توتنهام منذ أغسطس 2014.

ويعتبر هذا الهدف أيضاً عن تخصص كين على ملعب تورف مور، حيث يعتبر أكثر لاعبي الفرق المواجهة لبيرنلي تسجيلاً عليه.

4 - Harry Kane has scored more away goals at Turf Moor in the Premier League than any other visiting player.



Nuisance.



#BURTOT pic.twitter.com/ouZ4VUlQ9y— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2019أشلي بارنز مهاجم بيرنلي رفض أن يمنح توتنهام نقطة من ملعب فريقه، ليسجل هدف الفوز بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

فوز بيرنلي يمثل ضربة قوية لطموحات توتنهام في المنافسة على البريميرليج، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة بالمركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول قبل لعبهما بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر رفع بيرنلي من رصيده إلى 30 نقطة محتلاً المركز الثالث عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرنلي يهزم توتنهام ويُقلص حظوظه في المنافسة على البريميرليج) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرنلي يهزم توتنهام ويُقلص حظوظه في المنافسة على البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).