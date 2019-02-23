2019/02/23 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مدير مكتب الحشد الشعبي في بغداد أبو ضياء الصغير، أن الجماعات الإرهابية تتواجد في بعض مناطق البلاد تحت أنظار القوات الأمريكية.وذكر الصغير، أن “بعض المناطق مفتوحة الحدود مع دول الجوار توجد فيها تغرات لعدم تمكين القوات العراقية من السيطرة على تلك المناطق”، لافتًا إلى أن “الدلالات العسكرية تشير إلى مرور حركة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: الجماعات الإرهابية تتواجد في بعض مناطق البلاد تحت أنظار القوات الأمريكية alansaar.

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