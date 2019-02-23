2019/02/23 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلق المشكلة وتدعي أنها تأتي بحلها، لافتًا إلى إن واشنطن تحاول أن تجد دواعي بقاء قواتها بالعراق بذريعة محاربة عصابات داعش.وذكر الخزعلي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “ داعش الإرهابي فقد بنيته التحتية ولم يعد بإمكانه أن يقاتل على نحو أراضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير أمني: داعش فقط بنيته وعملياته تعرضية مدعومة ومغطاة أمريكيًا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني: داعش فقط بنيته وعملياته تعرضية مدعومة ومغطاة أمريكيًا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني: داعش فقط بنيته وعملياته تعرضية مدعومة ومغطاة أمريكيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).