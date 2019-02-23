بدء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية

2019/02/23 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مساء اليوم السبت في مدينة السليمانية بإشراف مباشر من نائب الامين العام للحزب كوسرت رسول علي.

وسيبحث الاجتماع برنامجا جديدا لاستئناف المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

وأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء عن تراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة، فيما طالب ببدء جولة جديدة من المفاوضات، كشف انه سيكون له "طرح مغاير" بما يخص توزيع الرئاسات في كوردستان.

وانتخب برلمان كوردستان الاثنين 18-2-2019 مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فالا فريد رئيسة مؤقتة له، وسط خلافات بين قطبي السياسة الكوردية بعد نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية للإقليم.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي هيمن هورامي خلال الجلسة يومها "منصب رئيس البرلمان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن لعدم التوصل إلى اتفاق معه حتى الآن رشحنا فالا فريد بشكل مؤقت".

وأضاف هورامي أنه بمجرد التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الوطني فـ"سوف تنسحب مرشحتنا من رئاسة البرلمان".

وشهدت الجلسة مقاطعة من قبل الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الجاري.

إلا ان المتحدث باسم الحزب شيخ لطيف شيخ عمر قال للصحفيين عقب اجتماع موسع عقده الاربعاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية إن "الحزب سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كوردستان وما اعقبها من احداث"، مردفا بالقول "سنستأنف المفاوضات من البداية مرة اخرى".

واضاف انه "عند المفاوضات على المناصب مرة اخرى سيكون لنا حديث اخر وموقف مختلف عن الجولة الاولى السابقة".

وتابع شيخ عمر ان "المرحلة التي نمر بها مرحلة جديدة خاصة بعد اختيار رئيس البرلمان من دون الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مشيرا الى انه "سيكون لدينا طرح مغاير بما يخص الرئاسات خلال جولات المفاوضات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).