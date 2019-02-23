خاص| مجلس النجف معلقا على استشهاد الصيادين الستة: هذه رسالة للحكومة والبرلمان

2019/02/23 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

حمل عضو مجلس محافظة النجف، اليوم السبت، الحكومة والبرلمان مسؤولية ارتباك الوضع الامني والخروقات الامنية الاخيرة، مشيرا الى ان ما يقوم به تنظيم داعش في الاونة الاخيرة هو رسالة للبرلمان والحكومة.

وقال عضو المجلس حسن الزيدي، في تصريح لـ"الاتجاه برس"، ان "الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية ما يجري من خروقات امنية، هناك تقصير واضح، حيث مؤسسات امنية تدار بالوكالة وهذا ما يشعر الاجهزة الامنية بعدم المراقبة وانعدام المسؤولية".

واضاف "هناك جملة من الاسباب تقف وراء تدهور الوضع الامني، منها التدخل الخارجي في القرار الامني والسياسي، وعدم وجود مسؤولين بالاصالة للمؤسسات الامنية"، مبينا ان "تنظيم داعش يتسغل حالة الارباك والتشتت السياسي، وما فعله مؤخرا من خروقات امنية هو رسالة واضحة للحكومة والبرلمان وعليهما التعامل بجد وحذر مع هذا الملف الحساس الذي يهم ارواح المواطنين".

واستشهد 6 صيادين، اليوم السبت، بكمين نصبه عناصر داعش في بحيرة الثرثار شمال محافظة الانبار.

وافاد مراسل "الاتجاه"، ان الشهداء من محافظة النجف الاشرف/ ناحية العباسية، اقدمت عصابات داعشت على قتلهم بالقرب من بحيرة الثرثار.

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