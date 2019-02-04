الحشد الشعبي يقيم حفلاً تأبينياً بذكرى إستشهاد آمر اللواء العاشر أبو طه الناصري

2019/02/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقامت قيادة عمليات الرافدين للحشد الشعبي، السبت، حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد امر اللواء العاشر في الحشد علي عبدالكاظم السعيدي “ابو طه الناصري”.

وحضر الحفل التأبيني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وعدد من القيادات الامنية والسياسية، فيما استذكر الحاضرون المسيرة الطويلة للشهيد الناصري وبطولاته في محاربة تنظيم داعش الاجرامي.

يذكر ان الشهيد ابو طه الناصري اختتم مسيرته الجهادية بعمليات تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل قبل عامين.

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