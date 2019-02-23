واع / نتائج انتخابات نادي القوة الجوية

2019/02/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

23/02/2019 17:37:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اجريت انتخابات نادي القوة الجوية، السبت، في نادي العلوية ببغداد، وفق قانون الاندية الرياضية رقم 18 لعام 1986.

وفاز برئاسة النادي الفريق الركن انور حمه، فيما فاز نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي بمنصب نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي.

وتم انتخاب وليد الزيدي اميناً للسر وهيثم كاظم اميناً مالياً.

وفاز بعضوية النادي كل من سمير كاظم وجاسم كاطع ورشا طالب.

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