النائب المعموري يدعو مسؤولي ديالى للابتعاد عن الصراعات

2019/02/23 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب في تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم السبت، المسؤولين في محافظة ديالى الى الابتعاد عن الصراعات السياسية.

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