الرئيس السوداني يعين الفريق أول عوض بن عوف نائبا أولا له ووزيرا للدفاع

2019/02/23 | 17:58

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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير يوم السبت، مرسوما جمهوريا

جديدا ينص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أولا

لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.وقرر البشير تعيين محمد طاهر رئيسا للوزراء

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