بالوثيقة.. المالية توعز بترقية هذه الشريحة من الموظفين

2019/02/23 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعزت وزارة المالية، الى ديوان الرقابة المالية / مكتب رئيس

الديوان بالإسراع في ترقية للموظفين الحاصلين على شهادة اعلى اثناء

الخدمة.

وجاء في وثقية المالية، انه" تشير احكام المادة (63) من قانون

الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2019 المتضمنة ان يسرع العنوان

الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة اثناء

الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان

مباشر لكل سنتين من تاريخ حصوله على الشهادة وصولا الى مرحلته التي

كان عليها حين تقديمه الطلب".واشار" مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات

راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع

استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءاً من قانون رقم (103)

لسنة/2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية".

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