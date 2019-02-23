الديمقراطي الكردستاني يعلق على اغتيال خمسة صيادين من النجف في الثرثار

2019/02/23 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ادان الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بشدة الهجمات الارهابية التي ادت الى استشهاد خمسة صيادين من اهالي محافظة النجف الاشرف على ايدي عناصر داعش الارهابي".

واعرب الاتحاد الديمقراطي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن تعازيه، بذوي المغدورين الخمسة داعين الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان"، داعيا "القوات الامنية الى التصدي للهجمات الارهابية ومنع الخروقات الامنية من خلال القيام بعمليات استباقية واستخباراتية في المناطق التي يمكن ان تكون حواضن لهذه التنظيمات الارهابية وخصوصا منطقة الثرثار وما جاورها".واشار الى ان "اسباب تزايد الفكر الداعشي والارهاب مازال باقيا وعلى الحكومة الجديدة الاضطلاع بمسؤولياتها في محاربة التنظيم وفكره من خلال برامج قادرة على استيعاب الشباب العاطل عن العمل وتقديم خدمات افضل للمواطنين".وشيعت القوات الامنية والاهالي في مدينة الفلوجة الشهداء المغدورين من ناحية العباسية بمحافظة النجف الذي استشهدوا اليوم السبت، في بحيرة الثرثار على ايدي عصابات داعش الإرهابية.انتهى

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