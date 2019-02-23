أمين القمة العربية الأوروبية:

2019/02/23 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرم الشيخ – مباشر: قال السفير رؤوف سعد، أمين عام القمة العربية الأوروبية، إن مجموعة من القضايا المهمة والمتشابكة بين العالمين العربي والأوروبي جعلت من الضروري عقد القمة في الوقت الحالي.





وأشار أمين عام القمة العربية الأوروبية، إلى التحديات والأخطار التي تواجهها المنطقة والتي حتمت من انعقاد القمة في هذا التوقيت، الأمر الذي جعل الحضور يفوق التوقعات.





وأضاف سعد، في اتصال هاتفي لقناة "Ten"، اليوم السبت، أن هناك أوضاعًا وانشغالات كان يمكن معها تفهم غياب بعض الزعماء عن القمة، إلا أنه ظهر هناك تقديرًا كبيرًا لها.





وأوضح أن القمة من المنتظر أن تتناول قضايا مختلفة تغطي العديد من مجالات سواء على المستوى الدولي او الإقليمي.





وقال: "القمة لا تستهدف مناقشات معتادة، كما يحدث في الأمم المتحدة والاجتماعات الأخرى، ولكن تسعى لوضع أساس لعلاقة تقوم على الوضوح والشفافية وتبادل المصالح".





وأضاف أمين عام القمة العربية الأوروبية أن انخراط الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي في قضايا المنطقة، ليس من قبيل الحماس ولكن تحركه المصالح المشتركة التي أصبحت أكثر ترابطاً على مستوى العديد من القضايا.





وأشار إلى وجود تنامي في المصالح بين العالمين العربي والأوروبي، لاسيما مع مصر، متوقعًا أن يكون ملف الطاقة أحد الملفات التي تلعب دورًا هامًا في القمة، لأن هناك متغيرات مهمة للغاية في هذا المجال.





أضاف سعد، أن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، ما جعل المعادلة الأمريكية مع المنطقة تشهد نوعًا من التغيير، بينما تهتم أوروبا بهذا الملف بشكل متزايد، بالإضافة إلى الاكتشافات الغاز المصرية في البحر المتوسط.





جدير بالذكر أن فعاليات القمة العربية الأوروبية، تنطلق غدًا الأحد، بمدينة شرم الشيخ، على مدار يومي 24 و 25 فبراير الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وستجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.





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