2019/02/23 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف النصر وجود مفاوضات متعلقة بمستقبل زعيمه حيدر العبادي السياسي او تسلمه لأي منصب خلال الفترة المقبلة.

وأكد القيادي بالائتلاف علي السنيد في بيان، ان رئيس الائتلاف حيدر العبادي غير متشبث بأي منصب أو سلطة، لافتا إلى ان ما نشر في وسائل الاعلام غير صحيح، ويهدف للوصول لغايات سياسية معينة.

ولفت السنيد، إلى ان رئيس الائتلاف يهدف لإعادة العراق الى حاضنته العربية والإقليمية والدولية، لإكمال مسيرة الاصلاح التي بدء بها من الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ومن ثم الفساد.

يشار إلى ان وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق عن لسان السنيد بوجود مفاوضات سياسية بشأن مستقبل العبادي السياسي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: لا يوجد مفاوضات متعلقة بمستقبل حيدر العبادي السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: لا يوجد مفاوضات متعلقة بمستقبل حيدر العبادي السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).