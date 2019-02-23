نقابة الأطباء.. الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد “إجراءً رادعاً”

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نقابة الأطباء،اليوم السبت، أن الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد “إجراءً رادعاً” حتى الآن.وذكرت لجنة شؤون المقيمين في النقابة في بيان تلقت

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