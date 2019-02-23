2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات القتلى والجرحى باحباط القوات اليمنية زحفا ثانيا لمرتزقة الجيش السعودي من ثلاثة اتجاهات في الربوعة بعسير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/23 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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