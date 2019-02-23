خاص| نائبة: لا مشاريع استراتيجية لمعالجة مياه البصرة ونخشى عودة الازمة بالصيف المقبل

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، اليوم السبت، ان حكومة البصرة المحلية تعاقدت مع شركة "غير متخصصة" لتنفيذ مشروع تحلية المياه في قضاء ابي الخصيب، مبينة ان خطة مشاريع البصرة تخلو من المشاريع الاستراتيجية للمياه.

وقالت البجاري في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "خطة مشاريع البصرة لسنة 2019 تضمنت إنشاء محطات لتحلية المياه على ضفاف شط العرب، والحكومة المحلية تعاقدت مع شركة غير متخصصة لتنفيذ أحد تلك المشاريع في قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب المحافظة".

وأضافت، أن "خطة مشاريع إعمار البصرة للعام الحالي تخلو من مشاريع استراتيجية تتعلق بقطاع المياه مثل إنشاء محطة ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر أو تشييد سدة تنظيمية على شط العرب تمنع اندفاع مياه الخليج في مجرى شط العرب" محذرة "من عودة أزمة البصرة خلال الصيف القادم فيما يتعلق بالمياه وملوحته السامة".

يذكر ان نواب في البرلمان واعضاء بمجلس محافظة البصرة، حذروا من عودة ازمة البصرة خلال الصيف القادم، لعدم وجود مشاريع استراتيجية ناجعة لمعالجة هذه الازمة.

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