خاص | ترزي: اميركا تنتهج اسلوب التخويف والترهيب مع مكونات كركوك

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف النائب السابق عن محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي، اليوم السبت، عن محاولات اميركية لدفع القوات الكردية المتمثلة بالاسايش والبيشمركة للعودة الى كركوك والمناطق المختلف عليها.

وقال ترزي في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان "هناك محاولات بائسة ويائسة من قبل قوات الاحتلال الاميركية المتواجدة في قاعدة K1 لحث البيشمركة والاسايش للتوجه والتواجد في محاذات كركوك والمناطق المختلف عليها الممتدة من تلعفر الى مندلي".

واضاف ان "الاميركان ينتهجون اسلوب التخويف والترهيب لجميع مكونات كركوك من خلال ايهام الناس بان داعش قادم وان الخلايا النائمة على اتم الاستعداد للقيام بعمليات ارهابية ثالثة بعد القاعدة وداعش ما يؤدي الى توليد نوع من المخاوف وهواجس وشكوك لدى ابناء مدينة كركوك".

واوضح ترزي بان "نقطة بداية تقسيم العراق تبداء من المناطق التركمانية الممتدة من تلعفر الى مندلي"، مبينا ان "التركمان وقفو شوكة في عيون مشروع تقسيم العراق ودفعو فاتورة وطنيتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق المعاصر".

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