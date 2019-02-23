2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاك التدريبي لفريق الطلبة يقرر إبعاد امجد كلف ومصطفى جودة بسبب تغيبهما عن التدريبات

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