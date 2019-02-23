2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام، السبت، بأن الرئيس السوداني عمر البشير قرر تعيين محمد ايلا رئيسا للوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السوداني يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السوداني يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).