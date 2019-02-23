النائب رعد الدهلكي يدعو الى التحقيق في تلف مواد غذائية مخصصة للنازحين

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنه العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، السبت، وزير الهجرة للتحقيق في اسباب عدم توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت موجودة في مخازن الشالجية منذ فترة طويلة ما ادى الى تلفها، مثنيا على اجراءات الوزير في التحفظ على تلك المواد واتلافها قبل التصرف بها بشكل قد يضر بصحة النازحين.

وقال الدهلكي في بيان صحفي اليوم (23 شباط 2019) "اننا في الوقت الذي نثني فيه على قرار وزير الهجرة والمهجرين باتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كانت مخزونة في مخازن الشالجية ومخصصة للتوزيع على النازحين، فاننا نتسائل عن الاسباب التي منعت من توزيع تلك الاغذية طيلة الفترة السابقة وقبل تلفها".

واضاف الدهلكي، ان "مخيمات النازحين بالاغلب لم يتم توزيع اي حصص غذائية فيها منذ عدة اشهر ، في وقت نجد ان كميات كبيرة من الحصص الغذائية تتعرض للتلف في المخازن بما يسبب خسارة مادية كبيرة ناهيك عن اعتباره حالة تلكؤ بالعمل تجاه شريحة مهمة وكبيرة ومضطهدة وهي شريحة النازحين".

واكد الدهلكي، ان "اللجنة ستفتتح تحقيق من جانبها بهذا التقصير والتلكؤ غير المبرر والذي يندرج تحت الاهمال والتقصير بالعمل، خصوصا ان هذه الحادثة ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هكذا امر وسيتم احالة الملف كاملا الى هيئة النزاهة بعد استكمال التحقيق فيه داخل اللجنة".

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