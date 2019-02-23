الرئيس التركي: النازحين السوريين يرغبون بالعودة الى ديرهم

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت ان النازحين السوريين يرغبون بالعودة الى ديرهم.

وقال اردوغان اليوم، "أشقاؤنا السوريون مشتاقون إلى ديارهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة في أقرب وقت".

واضاف "إننا ندعو لجعل منطقة إدلب آمنة تماما، ونتباحث مع روسيا وإيران بهذا الشأن، وقد قطعنا شوطا هاما".

وتابع أردوغان ان "الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها، ولكننا لسنا بصدد تقديم هذه التضحيات إلى الأبد".

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