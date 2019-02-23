أطباء الانبار ومهندسو بغداد الزراعيين يتظاهرون لتحقيق مطالبهم وحمايتهم

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 23 شباط / فبراير: افاد شهود عيان في العاصمة بغداد ، السبت ، بأن “نقابة الأطباء في محافظة الانبار نظمت وقفة احتجاجية في مقر النقابة على خلفية الاعتداءات المتكررة والملاحقات العشائرية ، وللمطالبة بحقوق الأطباء وتوفير الحماية لهم” .

وتابعوا بالقول ” كما نظم عدد من المهندسين الزراعيين،اليوم السبت، تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بمنحهم المخصصات الهندسية وتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين “.



انتهى اح

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