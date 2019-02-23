نادي الكلمة في لندن يستذكر الشاعر الراحل عريان السيد خلف

2019/02/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالي المبارك - لندن

أقام نادي الكلمة في لندن يوم أمس الجمعة ٢٢/٢/٢٠١٩ ندوة ثقافية تحت عنوان الشعر الشعبي في الوجدان العراقي أستضافه فيها الدكتور الشاعر والأعلامي هاشم العقابي أدارها الأعلامي المتميز علاء الخطيب وبحضور نخبة من المثقفين والأعلاميين والفنانين .



كانت أمسية أستذكارية للشاعر الراحل عريان السيد خلف تكلم فيها الدكتور هاشم العقابي عن سيرة الشاعر الأبداعية وخصوصيته الشعرية وكيف تم ولادة الكثير من قصائده وكيف تأثر بالبيئة الشعبية التي جاء منها وعاش فيها عندما كان يسكن في احدى ضواحي بغداد الشعبية في مدينة الثورة وذلك بحكم علاقة العقابي وقربه من الشاعر لفترة زمنية طويلة .



بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت على روح شهيد الكلمة الكاتب والروائي الدكتور علاء مشذوب الذي أغتالته خفافيش الظلام في كربلاء .



لاقت الأمسية تفاعل كبير من الحضور لما كان يشكل الشاعر عريان السيد خلف من ظاهرة شعبية بقصائده الأبداعية التي لامست قلوب الناس فحفظوا قصائده وصاروا يرددوها .



الشاعر عريان السيد خلف ولد عام ١٩٤٠ في محافظة ذي قار عمل في الصحافة العراقية والتلفزيون وحصل على جوائز وشهادات تقديرية عديدة ، أصدر في حياته ستة مجموعات شعرية من أشهرها القمر والديرة ، صياد الهموم ، تل الورد ، القيامة من قصائد الشاعر المشهورة قصيدة القيامة التي وصف فيها مدينة كربلاء أثناء الأنتفاضة الشعبانية سنة ١٩٩١ وقصيدة شريف الدم التي أهداها للأمام الحسين عليه السلام ، كما كتب قصائد للكثير من الفنانين العراقيين منهم الفنان فؤاد سالم ، قحطان العطار ، سعدون جابر ، رياض احمد ، امل اخضير الشاعر عريان السيد خلف رحل عن عالمنا سنة ٢٠١٨ وترك خلفه رصيد كبير من محبة الناس وأحترامهم له.

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