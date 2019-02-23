تقرير أمريكي.. الفيسبوك أكثر التطبيقات انتهاكاً لخصوصية المستخدمين

2019/02/23 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أمريكي، عن صدمة جديدة متعلقة باختراق خصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت، فيما أكد أن الفائز بها في النهاية هو التطبيق الأمريكي الأشهر “فيسبوك”.وذكرت

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