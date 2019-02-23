نائب: صراعات سياسية على المشاريع في محافظة نينوى

2019/02/23 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة نينوى، حنين قدو، اليوم السبت، عن وجود صراعات سياسية بين أحزاب وشخصيات على تنفيذ بعض المشاريع في المحافظة.وقال قدو لوكالة "النبأ" للاخبار إن "هناك مشاريع في محافظة نينوى اعطت لشركات، تابعة لأقارب أو شركاء لبعض الجهات والشخصيات السياسية، ولهذا نرى هناك تلكؤ واضح بهذه المشاريع".

وأضاف أن "هناك ايضا صراع سياسي على الاستحواذ على مشاريع خدمية معينة في محافظة نينوى، لغرض الاستفادة منها، كما هناك هدر للأموال كبير في بعض المشاريع".

وبين قدو أن "جهات سياسية متنفذة في نينوى متورطة بعمليات فساد وهدر بالأموال بسبب استحواذها على مشاريع خدمية مهمة"، مؤكدا ان "الأيام المقبلة، سوف تشهد تشكيل لجنة برلمانية مختصة، للتدقيق بمشاريع نينوى والشركات المنفذة لهذه المشاريع".انتهى/س

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