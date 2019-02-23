2019/02/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، اليوم السبت، أن الأكراد يعولون كثيرًا على الولايات المتحدة بشأن إرجاع قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك.وقال الحسيني في تصريح لموقع / الأنصار/، أنه “مهما كانت المساعي والجهد الذي سيبذل من الأمريكان أو الأكراد بشأن إعادة السيطرة الكرد على كركوك فأنهم سيفشلون في تحقيق ذلك، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: الكرد يعولون كثيرًا على أمريكا بشأن إرجاع البيشمركة إلى كركوك alansaar.

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