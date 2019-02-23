2019/02/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..عثرت قوات الحشد الشعبي ،السبت، على كدسا للعتاد تابع لعصابات داعش في مدينة الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقى /الانصار/نسخة منه ان “قوة من المهمات الخاصة التابعة للواء 14 في الحشد الشعبي عثرت على كدس عتاد ثقيل من عيار 120 و 81 (هاون) في مشروع ماء الايسر الكبير في الموصل”، لافتا الى ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد تابع لعصابات داعش في الموصل alansaar.

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