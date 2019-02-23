القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة قرب منتزه الزوراء وسط بغداد

2019/02/23 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة قرب منتزه الزوراء

وسط بغداد.

وقال

مديرية الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دوريات نجدة

حي الجامعة مع المفارز المشتركة وضمن منطقة المنصور قرب متنزه الزوراء، تمكنت من القاء

القبض على شخص يستقل سيارة خصوصي بي ام دبليو م 1991 رصاصي اللون وبحوزته 1000 حبة

مخدرة نوع صفر واحد”.

واضافت

“وبعد استنطاقه اعترف على شخص ثاني يقوم بترويج هذه المادة المخدرة تم الاتصال

به واستدارجه والقبض عليه وتم تسليم الشخصين مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات

في الكرخ”.

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