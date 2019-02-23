وزير التعليم يكشف عن نظام جديد للدراسات العليا يتضمن البحث فقط

2019/02/23 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، عن نظام جديد للدراسات العليا يتضمن البحث فقط.





وقال السهيل في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، ان “وزارة التعليم العالي عازمة على تطبيق نظام المقررات في الجامعات للعام الدراسي المقبل”.





وأشار الى ان “الجامعات العراقية تحولت الى مؤسسات لتلقين الطالب فقط وتم اهمال الجانب البحثي والعلمي فيها وهذا امر غير مقبول”.





وبين السهيل، انه “يتم دراسة تطبيق نظام جديد بالنسبة للدراسات العليا في بعض الاختصاصات يتضمن البحث فقط دون المرور بالكورسات”.

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