مسجد الكوفة يحتضن المسابقة الوطنية السادسة للقران الكريم

2019/02/23 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احتضن مسجد الكوفة، السبت، المسابقة الوطنية السادسة لحفظ وتلاوة القران الكريم.

وذكر عادل الياسري مدير دار القران الكريم في مسجد الكوفة , ان “المسجد احتضن المسابقة الوطنية السادسة للجامعات العراقية في {الذكر والتلاوة} بمناسبة ولادة السيدة الحوراء زينب {عليها السلام}، حيث اشترك بالمسابقة اكثر من 30 جامعة في المسابقة”، مشيرا الى ان “المشاركين في المسابقة بلغوا 30 قارئ و10 حافظين للقران”.وبين ان “لجنة التحكيم من ذوو الاختصاص من خارج العراق وداخله ومن مصر حتى ان المحكمين من الجامعات العراقية الرصينة، وان هكذا مسابقات زادت من الالفة والمحبة بين ابناء الشعب العراقي”.ولفت الى ان “الكثير من الاخوة المشاركين طالبوا باستمرار هكذا مسابقات للقران الكريم”.ا

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