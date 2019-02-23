السهيل يصف الجامعات العراقية بوسائل التلقين ويكشف عن خطة جديدة

2019/02/23 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، السبت، الجامعات العراقية بوسائل تلقين للطلبة.وذكرالمكتب الاعلامي للسهيل في بيان تلقت وكالة وطن نسخة منه اليوم، ان “وزارة التعليم العالي عازمة على تطبيق نظام المقررات في الجامعات للعام الدراسي المقبل”.واضاف ان “الجامعات العراقية تحولت الى مؤسسات لتلقين الطالب فقط”.

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