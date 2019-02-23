سيميوني يعتذر عن طريقة احتفاله ضد يوفنتوس

2019/02/23 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقام المدرب بالاحتفال على طريقته بالهدف الأول لفريقه، بحركة غير أخلاقية وقام بالصياح بطريقة هستيرية، متوجها بداية نحو أرض الملعب ولاحقا نحو مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.وقال سيميوني في مؤتمر صحافي اليوم عشية لقاء فياريال في الليغا الإسبانية "أطلب السماح مرة جديدة من الذين شعروا بالاساءة من هذه الحركة (...) وأيضا (اعتذر) من يوفنتوس".وتابع "كانت طريقة للتعبير عن كل ما كنت أشعر به حيال اللاعبين، طريقة سيئة.أقول ذلك على أمل طي هذه الصفحة".وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام مباراة الأربعاء، قال سيميوني ردا على سؤال عن تفسير هذه الحركة، أنها كانت إشارة الى الجرأة التي تطلبها الدفع باللاعبين كوكي ودييغو كوستا في مباراة على هذا القدر من الأهمية، على رغم غيابهما في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.وبات أتلتيكو يتمتع بأفضلية للعبور الى الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية الأهم، وهو يحل ضيفا على يوفنتوس إيابا في 12 آذار/مارس.

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