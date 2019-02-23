فلسفة التقسيم – هزيمة ٌ للأرض ونصرٌ لأسلاك الحدود

2019/02/23 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ ميشيل كلاغاصي… عشرات ومئات الأقاليم التي تسعى لإنفصالها عن دول ٍ عاشت بكنفها وتحت رايتها لسنوات, يختلف التوقيت وقد يتزامن, تختلف حدة المواقف وقد يرافقها سيل الدماء, تتعدد الأسباب ويبقى جوهرها واحد, تفرقة وضعف, حصارٌ للأعداء وإنهاكهم, هزيمة للجغرافيا ونصر لأسلاك الحدود, ومن تقاسم الثروات إلى تجميعها, تخمة ٌ للبعض وجوع ٌ للبعض الاّخر, […]

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