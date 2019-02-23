بالصور : اغلاق مجمع طبي في الانبار تسبب بوفيات عديدة بين المواطنين

2019/02/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانبار – عراق برس- 23 شباط / فبراير: اعلنت دائرة صحة الانبار / قسم التفتيش والتحقيقات وبالتنسيق مع الأمن الإقتصادي ، السبت ، غلق مجمع طبي وهمي في قضاء القائم غرب الانبار بعد ورود شكاوى واخبار حول اعطاء علاج وفحص مرضى أدت إلى مضاعفات خطيرة .



انتهى اح

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