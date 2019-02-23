وثيقة صادرة عن وزارة المالية تظهر موافقتها على تغيير العنوان الوظيفي للحاصلين على شهادة أعلى

2019/02/23 | 18:25

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بغداد – عراق برس- 23 شباط / فبراير: نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت ، وثيقة صادرة عن وزارة المالية تظهر موافقتها على تغيير العنوان الوظيفي للحاصلين على شهادة اعلى .

وجاء في وثقية المالية، تشير احكام المادة {63} من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2019 المتضمنة ان يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين من تاريخ حصوله على الشهادة وصولا الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءاً من قانون رقم {103} لسنة/2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية”.



إنتهى اح

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