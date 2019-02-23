2019/02/23 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اهالي الانبار يشيعون جثامين المغدورين من اهالي النجف الاشرف

23/02/2019 18:18:00 PM |

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واع / مكتب الانبار / ا ج

اعلنت القوات الامنية في محافظة الانبار ، السبت ، عن قيامها واهالي مدينة الفلوجة بتشييع الشهداء المغدورين من ناحية العباسية بمحافظة النجف الذي استشهدوا اليوم في بحيرة الثرثار على ايدي عصابات داعش الإرهابية.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه" تم اجراء اللازم وتسليم جثامين الشهداء الى ذويهم من قسم الطب العدلي في الرمادي بإشراف مدير عام دائرة صحة الأنبار".

واستشهد الشهداء المغدورين والذين تم استلامهم من قبل مستشفى الفلوجة العام في الأنبار وهم كل من:-

1-عقيل حمزه سنوس...



العمر٢٥...

2-سلمان حمزه اسماعيل ...العمر ٢٣ ..

3-امير عدنان حمزه ..العمر ٢٣

4-خضير عباس حسين..



العمر ٢٦..

5-فاضل ضاري سلمان العمر ٢٨..

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