الوطني يجتمع في السليمانية للرد على رسالة مسعود بارزاني

2019/02/23 | 18:29

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بغداد- العراق اليوم:

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعاً في مدينة السليمانية،...





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