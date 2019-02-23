بالوثيقة.. المالية توعز بترقية هذه الشريحة من الموظفين

2019/02/23 | 18:29

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بغداد- العراق اليوم:

اوعزت وزارة المالية، الى ديوان الرقابة المالية/مكتب رئيس الديوان بالإسراع في ترقية للموظفين ...





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