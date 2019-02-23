الحلبوسي من الرمادي: ندعو الى تضافر الجهود لبسط الاستقرار في الانبار

2019/02/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته الى محافظة الانبار ،اليوم السبت، ان تضافر الجهود بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ادى الى استقرار الوضع الأمني في المحافظة.

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