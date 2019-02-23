شاهد .. الحشد الشعبي يمنع القوات الأميركية من الإستفزاز حفاظاً على سيادة البلد

2019/02/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات الحشد الشعبي تمنع القوات الاميركية من الاستفزاز الذي يشكله

ظهورها العلني في بعض مناطق الموصل والانبار، ومنعها من التجسس على

القوات الامنية ، حفاظاً على سيادة البلد من الإنتهاك

تقرير : محمد الكعبي

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