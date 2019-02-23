محافظ النجف يطالب الأجهزة الأمنية في الأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار

2019/02/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستنكر محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري العمل الجبان والغادر

والذي طال ثلة من أبناء عشائر آل البدير من ناحية ام عباسية

بالمحافظة في منخفض الثرثار شمال الأنبار أثناء كسبهم رزقهم بصيد

الأسماك .نص بيان :

بسم الله الرحمن

الرحيم (( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون

))

صدق

الله العلي العظيم لقد عودنا الإرهاب - كما هو ديدنه على الغدر والاستخفاف بالدماء - من

دون النظر إلى كون المقابل رجلاً كان أم إمرأة أو كبيرا أو

صغيرا فشيمتهم كانت ولازالت هي الغدر والحقد

والكراهية. اليوم فقدنا ثلة طيبة من أبناء عشيرة آل بدير بناحية العباسية أثناء

تواجدهم في شمال الانبار بعد تعرضهم للغدر وهم أُناس عزل سواء أنهم

يقتاتون رزقهم بالحلالفإننا في الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف نتقدم بأحر التعازي

والمواساة لعوائل المغدورين ولأبناء النجف الاشرف الكرام ومن هنا نطالب الحكومة المحلية بالأنبار والأجهزة الأمنية

بالأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار صباح اليوم وتقديم الجناة

للعدالة .كما أننا نطالب الحكومة المركزية والقوات المسلحة بكل صنوفها والأبطال

من رجال الحشد الشعبي للضرب بيد من حديد وبكل قوة لجميع الحواضن

العفنة لداعش الإرهابي للقضاء على آخر وجود له . رحم الله شهداءنا الأبرار وألهم ذويهم الصبر والسلوان وشملهم بشفاعة

الطاهرين من أهل البيت ( عليهم السلام ) وحسبنا الله ونعم الوكيل

. لؤي جواد الياسري محافظ النجف الأشرف

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