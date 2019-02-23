متنبئ جوي:تقلبات اجواء العراق الاسبوع الحالي استعداداً لمغادرة الشتاء

2019/02/23 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المتنبئ الجوي صادق عطية ان فترة من التقلبات تعيشها اجواء مدن البلاد هذا الاسبوع بين سكون ونشاط الرياح السطحية وتقلبات الحرارة وهطول امطار خفيفة الى متوسطة رعدية متفرقة في اماكن عديدة.وأضاف ان “هذا هو اهم مايميز الطقس حاليا لكوننا نستعد لمغادرة فصل الشتاء والدخول في فترة انتقالية ربيعية تمتاز بكثرة التقلبات الجوية الناتج عن اعادة تشكيل المنظومات الجوية ورحيل بعضها تماما، مما ينتج عنه عدم سيادة منظومة جوية محددة والصراع يستمر بين هذه المنظومات لحين نهاية فصل الربيع ( تقريبا منتصف شهر مايس ) .

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