تحرير 3 أطفال إيزيديين آخرين وتسليمهم للبيت الإيزيدي في سوريا

2019/02/23 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة وصل 3 أطفال إيزيديين مع الدفعة الأخيرة التي وصلت إلى مخيم الهول كانوا قد اختطفوا من قبل مرتزقة داعش أثناء هجومهم على شنكال في 2014, بعد أن حررتهم قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً في إطار معركة دحر الإرهاب الأخيرة ضد آخر جيوب مرتزقة داعش فيما سلموا للبيت الإيزيدي بإقليم الجزيرة لإيصالهم لذويهم.[…]

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