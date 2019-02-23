بالصورة.. الحكم على فنان مصري كبير بالسجن المؤبد بسبب..؟!

2019/02/23 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الفنان المصري طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، خلال محاكمتهم في "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي إبان أحداث 2011

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