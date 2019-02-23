ولي العهد الياباني يتأهب لاعتلاء العرش بعد تنحي والده

2019/02/23 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو، الذي سيعتلي عرش البلاد في غضون شهرين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين اليوم السبت (23 فبراير شباط)، وقال إن التفكير

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