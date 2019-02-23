2019/02/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – ناس تمكن الفريق الطبي في مستفى هيت العام، اليوم السبت، من منع بتر يد طالب في كلية الطب بعد تعرضه لحادث سقوط على اداة حادة في المستشفى.وأعلن الدكتور ياسر يوسف العبيدي في حديث لـ”ناس”، اليوم (23 شباط 2019)، ” نجاح عملية لطالب في كلية الطب تعرض لحادث سقوط على اداة حاده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى هيت يحتفل بمنجز طبي: إنقاذ مصاب من بتر يده اليمنى) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى هيت يحتفل بمنجز طبي: إنقاذ مصاب من بتر يده اليمنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).