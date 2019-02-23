حملة واسعة لتأهيل مرآب “حيوي ورئيسي” وسط بغداد

2019/02/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن مباشرة الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بحملة موسعة رفع التجاوزات والحواجز من مرآب الامة وسط العاصمة بغداد.ونقل بيان للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، عن مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي قوله، إن “هذا المرآب يشكل مركزاً حيوياً ورئيسياً للنقل الى مختلف مناطق […]

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